Lapresse.it - Parlamento Europeo, Conservatori chiedono rinvio risoluzione su Ucraina: “Esprime odio verso Trump”

La Plenaria dela Strasburgo, oltre allasul riarmo dell’Europa, oggi mercoledì 12 marzo ne vota anche una che riguarda il “mantenimento del fermo sostegno dell’UE all’dopo tre anni di guerra di aggressione della Russia”. Ieuropei di Ecr (di cui fa parte Fratelli d’Italia), come ha annunciato il loro co-presidente Nicola Procaccini, hanno però presentato una mozione per rinviare il voto a riguardo. “Questanon tiene conto di quanto accaduto ieri sera“, ha affermato Procaccini, riferendosi all’ok di Kiev alla proposta di tregua di 30 giorni presentata dagli Usa. “L’accordo tra USA esembra essere la buona notizia che aspettavamo. Per la prima volta un cessate il fuoco è possibile ed è ciò che l’vuole. Temo che unanon aggiornata possa solo servire a scatenare l’controe gli Usa piuttosto che favorire la causa”, ha detto l’europarlamentare.