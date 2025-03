Panorama.it - Parla Rita Poggi, mamma di Chiara: "Per noi Alberto Stasi rimane il colpevole"

, madre di, è stanca. Il telefono che squilla senza sosta, le persone che bussano alla porta in cerca di dizioni, le richieste incessanti di commenti: tutto questo la esaspera. «Non ho nulla da dire, non c’è niente da aggiungere. Mi viene in mente solo una parola: basta. Quando avremo un po’ di pace? Dopo tutti questi anni siamo ancora qui, travolti da telefonate e domande. Non abbiamo niente da commentare», afferma al Corriere della Sera. E aggiunge: «Per noi vale la sentenza definitiva della Cassazione su, perché non è mai esistita, e non esiste, una prova certa che indichi un’altra strada. Sono sempre stata gentile con tutti, ma credetemi, resistere a questi continui scossoni mediatici è difficile. È doloroso. Ogni volta è come girare il coltello nella piaga, e francamente siamo stanchi».