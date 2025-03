Oasport.it - Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi Vichy-La Loge des Gardes: orari, percorso, favoriti. È il momento di Vingegaard?

Lasi prepara ad affrontare la quarta. La cronometro a squadre di ieri è stata vinta dalla Team Visma Lease a Bike e ha consegnato la maglia di leader della classifica generale allo statunitense Matteo Jorgenson. La carovana parte dae arriva a Ladesdopo 163,4 chilometri e il primo arrivo in salita della corsa. Scopriamo nel dettaglio la frazionee programma.LA DIRETTA LIVE DELLADELLADALLE 12.15Ci sarà da lavorare per i corridori che affronteranno quattro gran premi della montagna di terza categoria, uno di seconda, la Côte du Canon (3,5 chilometri al 6,5 % di pendenza media), e arriveranno a Lades, salita di prima categoria lunga 6,7 chilometri con una pendenza media del 7,1%.ALTIMETRIA PROGRAMMAMercoledì 12 marzo-Quarta-Lades(163,4 km)o di partenza: 12:15o di arrivo: 16:30 circa: COME VEDERLA IN TV E STREAMINGDiretta tv: ore 15.