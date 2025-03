Oasport.it - Parigi-Nizza 2025, Almeida beffa Vingegaard nella quarta tappa. Il danese diventa leader

Finale scoppiettantedellacon l’arrivo in salita a La Loge des Gardes. A trionfare è il portoghese Joao(UAE Team Emirates – XRG), che hato sul traguardo Jonas, raggiungendolo proprio a venti metri dall’arrivo. Il, però,il nuovodella classifica generale, superando il compagno di squadra Matteo Jorgenson.Unasegnata anche dall’interruzione a 45 chilometri dall’arrivo per la grandine. Gli orgatori hanno deciso di fermare la corsa visto l’asfalto davvero molto scivoloso e che ha portato anche alla caduta di una moto durante un tratto in discesa. Dopo qualche attimo di confusione in gruppo, alla fine si è deciso di fermare anche i fuggitivi all’attacco a 28 chilometri facendoli così raggiungere dal plotone.