Sololaroma.it - Paredes, la Roma smentisce la clausola pro Boca: indizio sul post Ranieri?

Si avvicina a grandi falcate la delicata sfida del San Mames per la, un secondo confronto con l’Athletic Club da non perdere per ottenere i tanto agognati quarti di finale di Europa League e proseguire nella marcia verso l’ultimo atto di Bilbao.lavora sul campo per sciogliere i propri dubbi, come quello tra Shomurodov e Dovbyk, ma intanto a tenere l’umore alto nello spogliatoio ci ha pensato l’ufficialità del rinnovo di Leandro, una notizia che tutti i tifosi aspettavano.Non è stato dunque necessario attendere di conquistare la qualificazione alla prossima Champions o Europa League, condizione necessaria per far scattare l’opzione di prolungamento automatico, con l’argentino che ha firmato con lafino a giugno 2026. Un’altra stagione in giallorosso dunque, prima di mettersi nuovamente a tavolino e decidere se riaprire le porte a quelJuniors che, dopo averlo allevato e regalato all’Europa, era pronto a riabbracciarlo tra gennaio scorso e la prossima estate.