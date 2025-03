Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi spariti e auto rimosse: "Residenti del centro abbandonati"

"Idelsi sentono. Il problemariguarda tutti, ora tra via Armaroli e via Berardi per i cantieri spariscono venti o venticinque posti, ilstorico va ridato ai". I numerosissimi cantieri in città stanno creando grossi disagi a chi abita nella zona centrale. Ugo Barbi e Anna Laura Porfiri, che abitano nell’area tra via Armaroli, via Berardi e galleria del Commercio, lamentano il problemae l’insufficiente comunicazione dell’amministrazione rispetto agli ormai numerosissimi cantieri che occupano ampi spazi. "Davanti ai bagni pubblici in via Berardi ci sono tre cantieri, non controllati e perlopiù usati comedagli operai. Ora si sta rifacendo la pavimentazione all’inizio di via Armaroli, allargandosi anche ai posti davanti alla chiesa delle Monachette.