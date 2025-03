Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi alla Mediopadana. Il Tar respinge i ricorsi di Wearena

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Parma ha respinto i duepresentati nel 2022 daSrl che chiedevano un risarcimento danni al Comune di Reggio Emilia per la mancata realizzazione da parte della società di uno privato nella zona ovest della, speculare a quello della zona est (gestito dcordata di imprenditori reggiani di Terminal One). Nello specifico la ricorrente, che gestisce un servizio di autonoleggio all’interno della stazione dell’alta velocità, ha impugnato diversi atti dell’amministrazione comunale tra cui: il progetto definitivo di interesse pubblico per la realizzazione di, l’accordo tra piazza Prampolini e Terminal One e le determinazioni della Conferenza di servizi che ha ratificato la variante al Poc (Piano operativo comunale), che a sua volta ha accolto la sola proposta di Terminal One per la zona est e ha invece escluso l’area "di interesse" dicollocata ad ovest dell’infrastruttura.