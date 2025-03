Ilrestodelcarlino.it - Parapiglia in cella e in ospedale. Minacce e botte agli agenti, condannato a oltre quattro anni

Il conto del tribunale per aver minacciato e aggredito tredi polizia penitenziaria è stato particolarmente salato. E ben al di sopra delle richieste formulate dalla procura (dieci mesi). Ieri mattina, il giudice Marco Peraro hamesi di reclusione un 45enne napoletano, collaboratore di giustizia all’epoca dei fatti detenuto all’Arginone.alla pena detentiva, il tribunale ha disposto anche cospicui risarcimenti per le persone offese: diecimila euro per il poliziotto che aveva riportato le ferite più gravi e mille euro per gli altri due. Un verdetto esemplare secondo il difensore degli, l’avvocato Alessandro D’Agostino. "Sono soddifatto per una decisione che si lega a un tema molto attuale – ha commentato –. È giusto che le forze dell’ordine abbiano tutele a fronte dei rischi che corrono ogni giorno".