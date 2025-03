Ilgiorno.it - Parabiago sotto choc per la morte a 2 anni della piccola Giada. Lo strazio di mamma e papà: “Continueremo ad amarti”

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 12 marzo 2025 – Un silenzio carico di dolore avvolge in queste ore la comunità di, sconvolta dalla scomparsa, volata via a soli dueall’inizio di questa settimana. Un destino crudele ha strappato troppo presto il suo sorriso, quel dono prezioso che illuminava le giornate di chi le voleva bene. Il dolore di una famiglia "Il tuo sorriso è stato il nostro regalo più bello,adincessantemente." Sono le parole straziantisua famiglia,Maria,Marco e la sorellina Giulia, che affrontano un vuoto impossibile da colmare. Sulle possibili causec’è in questo momento il più stretto riserbo. L’autopsia è già stata disposta ed eseguita, e solo da questa potrà esserci qualche, eventuale elemento di chiarezza.