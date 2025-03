Iltempo.it - Papa Francesco sulle orme di Wojtyla: ecco perché non scenderà dalla Croce

Giovedì scorso, terminata la diffusione di quei pochissimi secondi di registrazione audio contenenti il messaggio in spagnolo di, in Piazza San Pietro, dopo un naturale e commosso applauso, è calato il silenzio. Sentimenti di sgomento, incredulità e commozione hanno preso il sopravvento sulla gioia di poter affermare con certezza che il Santo Padre è vivo. Fino a quel momento, tra fake news e ricostruzioni fantasiose (anche a causa dei bollettini criptici emessi quotidianamentesala stampa vaticana), nessuno aveva chiara la reale situazione in cui versa davvero il pontefice ricoverato al Gemelli ormai da quasi un mese. Molti, anche ai più alti livelli della Curia Romana, non avevano idea di come effettivamente stesse ilnell'arco di queste lunghissime e angosciose settimane gli unici ad aver ufficialmente potuto vedere di persona Bergoglio sono stati il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, e il suo Sostituto, monsignor Edgar Peña Parra.