Papa Francesco lieve miglioramento ma il quadro rimane complesso

ROMA – La situazione clinica di“resta stabile” secondo quanto riferito dalla Sala stampa vaticana ieri sera. Bergoglio è ricoverato al Gemelli di Roma dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale emersa in seguito alle complicazioni di un’infezione polimicrobica.I medici hanno “confermato i lievi miglioramenti, all’interno di unche per loro”. Il Pontefice continua la terapia farmacologica, la fisioterapia respiratoria e la fisioterapia motoria attiva. Il bollettino medico di lunedì sera aveva confermato che le condizioni di Bergogliovano stabili e la prognosi era stata sciolta.Giubileo del volontariato: “Vostra dedizione infonde speranza”Nelle scorse ore in occasione del Giubileo del mondo del Volontariato,ha salutato i numerosi volontari riuniti a Piazza San Pietro per il loro pellegrinaggio giubilare.