Papa Francesco, l'aggiornamento: "La radiografia conferma miglioramenti"

Le condizioni di salute direstano stabili, nonostante la complessità del quadro clinico. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento medico diramato dal Policlinico Gemelli di Roma, dove il Pontefice è attualmente ricoverato per una polmonite bilaterale.Secondo quanto riferito dai medici, l’ultimatoracica hato i segnali positivi già osservati nei giorni precedenti,ndo un graduale miglioramento della situazione respiratoria.Il Santo Padre continua a essere sottoposto a ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno, mentre nelle ore notturne si avvale del supporto della ventilazione meccanica non invasiva, strumento utile per agevolare la respirazione durante il riposo.Nonostante la degenza,ha mantenuto un’intensa attività spirituale: in mattinata ha seguito in collegamento gli Esercizi spirituali della Curia Romana, ha ricevuto l’Eucaristia e si è raccolto in preghiera.