Laprimapagina.it - Papa Francesco: condizioni stabili, prosegue la fisioterapia

Leggi su Laprimapagina.it

Ledirestano stazionarie, nonostante la complessità del quadro clinico generale. La radiografia del torace eseguita martedì ha confermato i miglioramenti registrati nei giorni precedenti. È quanto si legge nell’ultimo bollettino diffuso dalla Sala stampa della Santa Sede sulledel Pontefice, giunto al 27esimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.Il Santo Padre continua a sottoporsi a ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e a ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno. In mattinata, dopo aver seguito gli esercizi spirituali in collegamento con l’Aula Paolo VI, ha ricevuto l’Eucarestia, dedicandosi poi alla preghiera e allamotoria. Nel pomeriggio ha proseguito larespiratoria, alternando momenti di riposo e preghiera.