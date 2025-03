Lapresse.it - Papa Francesco, 27esimo giorno di ricovero al Gemelli: “Notte tranquilla”

Ventisettesimoal Policlinicodi Roma per, ricoverato dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. Il Pontefice, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, “ha trascorso una“. In serata si attende un nuovo bollettino medico sullo stato di salute del Santo Padre dopo che ieri, martedì, sono stati rilevati “lievi miglioramenti in un quadro complesso“. “Il #ha trascorso una”. Lo comunica stamani, 12 marzo, la Sala Stampa della Santa Sede nell’aggiornamento sul Pontefice, ricoverato al Policlinicodi Roma dal 14 febbraio.https://t.co/A2GLmJNWLP— Vatican News (@vaticannewsit) March 12, 2025