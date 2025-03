Paolo Zampolli | l’italo-americano che Donald Trump ha nominato inviato speciale per le partnership globali

Leggi su Open.online

Ora la nomina è ufficiale. E i dubbi possono rientrare. In un post su Truthha ufficialmente incaricato. Che adesso è «per le», come ha spiegato il presidente degli Stati Uniti mentre tesseva le lodi dell’uomo. Che finora si era presentato comesì, ma per l’Italia. Ma poco importa: «Con la sua vasta esperienza di lavoro con le Nazioni Unite, il Kennedy Center e varie iniziative internazionali,ci aiuterà a promuovere gli interessi americani sulla scena globale», ha scritto il presidente. E l’uomo che gli ha presentato Melania potrà interessarsi di dossier come la cooperazione, il commercio e la difesa.e Melaniaè nato a Milano nel 1970. L’agenzia di stampa Agi ricorda che negli Anni Novanta ha fondato l’agenzia ID Models a New York.