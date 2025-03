Cultweb.it - Pantone dedica un tono di giallo a Drew Barrymore (ed è bellissimo)

ha reso omaggio ain un modo davvero speciale,ndole un colore ufficiale in occasione del suo 50.mo compleanno, lo scorso 22 febbraio. La tonalità, battezzata “Yellow”, è un caldo e morbidodorato pensato per evocare accoglienza e positività, proprio come l’energia dell’attrice., che ha sempre amato ile lo ha spesso utilizzato nelle grafiche e nel set del suo show, si unisce così a una ristretta cerchia di celebrità che hanno un colorea loroto., azienda di riferimento per la standardizzazione cromatica in settori come la stampa, il design e la moda (ricordate il Mocha Mousse?), ha spiegato che la tonalità riflette la luminosità e l’effervescenza di, celebrando non solo la sua carriera, ma anche il suo messaggio di inclusione e positività.