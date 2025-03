PanPers | Non è vero che ‘non si può più dire niente’ bisogna sapere il contesto

Leggi su Funweek.it

Va in onda ogni giovedì sera, in prima serata sul NOVE (con anteprima su discovery+) Only Fun – Comico Show, che conferma alla conduzione iaffiancati da Belén Rodríguez. Come sempre, è lo storico Teatro Galleria di Legnano a fare da cornice a uno spettacolo travolgente, nel quale trovano spazio monologhi, sketch e personaggi esilaranti. Uno dei pochi, veri, spazi che la tv concede oggi all’intrattenimento comico.“La domanda che tutta Italia si sta facendo è com’è Belen dal vivo”, esordiscono Andrea Pisani e Luca Peracino. “Beh, è Topo Gigio!” (ridono). “No, seriamente: è una grande professionista. Ci siamo trovati benissimo con lei, ha un’esperienza incredibile e per noi è stato quasi un onore lavorare insieme. È anche un po’ materna nei nostri confronti, ci stimola con la sua esuberanza, la sua professionalità, il suo cazzeggio.