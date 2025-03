Dailymilan.it - Panchina Milan, La Repubblica: non solo Allegri, spunta anche un altro tecnico italiano per il post Sergio Conceicao…

Per ladelnon c’è, occhi puntatisu un: ecco chi può arrivare dopo ConceicaoIn casatiene banco la questione relativa al cambio di allenatore e oltre al profilo di Massimiliano, ad oggi il candidato numero uno a prendere ilo dell’uscente Sergio Conceicao, prende quota una nuova pista italiana. Stiamo parlando di Vincenzo, ex Fiorentina e oggi sulladel Bologna.Con i rossoblù,sta confermando la sua grande intelligenza tattica. Bisogna, infatti, tenere in considerazione che il Bologna oggi ha 50 punti ed è distante solamente due lunghezze dalla Champions. Ecco che, quindi, il nome dipiomba nella lista dei candidati per il dopo Conceicao, che certamente lascerà il Diavolo al termine della stagione.