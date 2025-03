Sport.quotidiano.net - Pallamano. Palazzi: "Macagi da appalusi. A Sassari prova da incorniciare»

La prima vittoria esterna stagionale, conquistata dallaCingoli battendo 32-33 la Raimond, è stata sensazionale considerando che la terz’ultima ha sconfitto la terza in classifica, sfoderando forse la miglior prestazione della stagione. "Va pure rilevato – chiarisce Sergio(foto), allenatore della– che ahanno perso le prime tre in classifica. Ritengo tale considerazione significativa in quanto sottolinea i meriti della mia squadra che ha pienamente confermato la fiducia e le certezze per una prosecuzione soddisfacente del campionato". Le certezze sono confortate dal comportamento della formazione in Sardegna dove laha guadagnato i due punti negli ultimi secondi della gara. "Durante la sfida – spiega– mai abbiamo perso il controllo della situazione: anche quando ilha un po’ allungato, noi siamo restati in partita recuperando subito e riequilibrando poi il parziale.