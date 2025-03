Oasport.it - Pallamano: Italia, contro la Lettonia una partita per riprendere il cammino

Dopo i Mondiali 2025, chiusi con uno storico 16esimo posto, l’dellaè pronta a ripartire nella sua stagione internazionale andando a rimettere la testa sul percorso di qualificazione agli Europei 2026.Gli azzurri si affacciano al primo dei due impegnila, andando a fare visita domani sera – con palla d’inizio fissata alle 18.40 – ai baltici, in unanella quale servirà non sbagliare l’atteggiamento e possibilmente vincere con una larga differenza reti.A Jelgava, Parisini e compagni, “dovranno misurarsi” anche con una novità importantissima, quella della guida tecnica: si, perché nel frattempo l’è passata dalla gestione di Riccardo Trillini a quella di Bon Hanning.Sarà interessante capire cosa si vedrà in campo, anche se il nuovo dt ha fatto capire che, almeno all’inizio i cambiamenti saranno pochi, magari andando a toccare principalmente il sistema difensivo.