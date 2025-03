Unlimitednews.it - Palladino “Con il Panathinaikos può essere la gara della svolta”

FIRENZE (ITALPRESS) – “C’è grande attesa perchè sappiamo quanto sia importante questa partita per noi, per la nostra società, per i tifosi, per tutto l’ambiente di Firenze, non vediamo l’ora di scendere in campo. Bisogna approcciarla come una finale. Credo che domani possadavvero la partitaperché sono quelle gare che ti danno lo slancio”. Lo ha detto il tecnico viola, Raffaele, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Conference League fra Fiorentina ein programma domani sera allo stadio Franchi., che non ha sciolto il dubbio su chi giocherà titolare domani in porta (“lo scoprirete leggendo le formazioni”), ha annunciato il recupero di Folorunsho, con unico indisponibile, oltre a Bove, l’infortunato Colpani. Fin qui dati non esaltanti dalla prevendita dei biglietti.