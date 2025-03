Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Cremonese: le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I siciliani hanno bisogno di vincere per mantenere l’ultimo posto utile per i playoff, mentre I grigiorossi hanno ormai blindato la quarta piazza.vssi giocherà venerdì 14 marzo 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Barbera.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono costretti a vincere per aggiustare una classifica per nulla esaltante in virtù delle loro ambizioni. Quattro pareggi nelle ultime sei giornate sono un rendimento deludente per la squadra di Dionisi che adesso non deve farsi sfuggire l’obiettivo dei playoff.I grigiorossi sono messi meglio con il quarto posto e sempre più lanciati verso le semifinali playoff. La squadra di Stroppa vuole comunque chiudere in bellezza ripetendo prestazioni come quelle dell’ultima giornata nella quale ha rifilato un poker di reti al Catanzaro.