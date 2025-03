Ilfattoquotidiano.it - Palermo, “ragazza con disabilità picchiata e umiliata in famiglia”: arrestati i genitori e il fratello

“Un ci diri ca ti cafuddau“, “Non dire che ti ho picchiato”. Così una madre cercava di convincere la figlia cona non rivelare agli inquirenti i maltrattamenti che le infliggeva da anni. È accaduto a, dove ie ildellasono statie sottoposti a custodia cautelare in carcere con l’accusa di maltrattamenti in, al termine di un’indagine avviata a settembre da una segnalazione degli assistenti sociali. Secondo quanto ricostruito, i maltrattamenti che non si limitavano a violenze fisiche, come strattonamenti, schiaffi, bastonate e ustioni, ma comprendevano quotidiane vessazioni psicologiche e morali che da insulti, umiliazioni e intimidazioni rasentavano minacce di morte. “Iu l’ammazzu, bastarda e inutile, ti rumpu i corna, cosa inutile, prostituta e lurida” o “Sbrigati sinnò ti spaccu u cervieddu” sono alcune delle offese con cui lasopraffaceva e annichiliva la, intercettate dagli investigatori coordinati dalla Procura.