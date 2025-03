Lapresse.it - Palermo, picchiavano ragazza disabile: arrestati padre, madre e fratello

I carabinieri di Partinico, in provincia di, hanno arrestato tre componenti di un nucleo familiare (60enne,di 64 anni e31enne), con l’accusa di maltrattamenti aggravati in concorso nei confronti della figlia/sorella affetta da disabilità. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita mercoledì mattina, è stata emessa dal gip del capoluogo siciliano, su richiesta della Procura., indagine partita da una segnalazione degli assistenti socialiLa delicata indagine, sviluppatasi per mesi dallo scorso settembre e partita da una segnalazione degli assistenti sociali, ha permesso di ricostruire uno scenario familiare drammatico. Tra le mura domestiche, quotidianamente, la vittima sarebbe stata costretta a occuparsi delle incombenze di casa, subendo reiterate e gravissime mortificazioni, culminate perfino nelle minacce di morte da parte dei genitori e del