Palazzina colpita dall’incendio trovate le case per le famiglie

L’amministrazione comunale di Rimini, in collaborazione con Acer, ha trovato una soluzione abitativa per i nuclei famigliari sgomberati dalladi via Giuliano da Rimini, devastatadello scorso 12 febbraio. La tragedia, costata la vita a due persone e con 40 intossicati, ha reso inagibile lo stabile, che dovrebbe essere ripristinato entro un anno. "In questi giorni Acer sta convocando leper la firma del contratto e la consegna delle chiavi dei nuovi alloggi – ha dichiarato l’assessore Kristian Gianfreda (foto) –. Grazie alla collaborazione tra Comune e Acer, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo prioritario: garantire alle persone coinvolte, in particolare ai nuclei più fragili, una sistemazione adeguata e rispondente alle loro esigenze". Seisaranno ospitate temporaneamente in attesa del completamento dei lavori, mentre per tre nuclei composti da persone anziane è stato previsto un trasferimento definitivo nelle vicinanze, per evitare ulteriori spostamenti e difficoltà legate all’età.