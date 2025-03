Oasport.it - Pagelle Tirreno-Adriatico 2025: Andrea Vendrame una garanzia. Ganna ci prova e resta in azzurro

Leggi su Oasport.it

TERZA TAPPA, voto 10: una vera e propriain casa azzurra. Due vittorie al Giro alle quali va a sommarsi anche un successo nella Corsa dei due Mari. A 30 anni ha raggiunto la maturità ciclistica, ma non smette di migliorare. La qualità del trionfo odierno del corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team è assoluta: si impone in uno sprint ristretto, in leggera salita, battendo avversari di lusso.Tom Pidcock, voto 8: era tra i favoriti oggi e lo ha dimostrato, trovandosi davanti nel momento giusto e chiudendo in seconda piazza nella volata ristretta. Il cambio di squadra, con il passaggio alla Q36.5 Pro Cycling Team, ha fatto sicuramente bene al campione olimpico di MTB.Romain Gregoire, voto 8: il giovane corridore transalpino sta salendo di colpi.