Internews24.com - Pagelle Taremi, l’iraniano non brilla. I voti dei quotidiani nel match col Feyenoord

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ancora una prestazione opaca nella sfida di Champions contro il. IdeiperNella serata di martedì 11 Marzo l’Inter stacca il pass per i quarti di finale di Champions League. La partita contro iltermina 2-1 e i nerazzurri proseguono il loro cammino, fin qui molto buon, nel torneo. Tra coloro che non hannoto c’è sicuramente, per il giocatore iraniano ancora una volta il gol resta un enigma, ci va vicino solamente nel primo tempo ma il tiro non sortisce alcun effetto. L’unica nota positiva è il rigore che si è riuscito a procurare e che ha destato parecchi dubbi. Bassi idei: ecco leGAZZETTA DELLO SPORT 6 CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Il gol resta un irrisolvibile enigma fin dall’inizio della stagione.