Juventusnews24.com - Pagelle Sorrento Juventus Next Gen: Adzic gelido dal dischetto, cresce la difesa ma serve concretezza – VOTI

di RedazioneNews24Gen: ie i giudizi ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie C 2024/25Gen: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 2024/25.TOP: Daffara, Turicchia, PietrelliFLOP: Faticanti, SemedoDaffara 6,5 – Sempre preciso e puntuale quando chiamato in casa. Una sicurezza nelle uscite e con i piedi.Turicchia 6,5 – Crea tantissimo nel primo tempo, correndo e trovando spazio in area. Nel secondo tempo diminuisce d’intensità ma è fondamentale avere un giocatore come lui in rosa.Scaglia F. 6,5 –Trova solida soprattutto nel secondo tempo dopo qualche sbavatura nella prima frazione. Ma la sua leadership è fondamentale.Gil Puche 6,5 – Grandissima crescita dello spagnolo che è ormai il leader del reparto.