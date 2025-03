Internews24.com - Pagelle Inter Feyenoord, voti altissimi dei quotidiani per Inzaghi che festeggia con i quarti le 200 panchine nerazzurre

di Redazione, ipremianocon voltinella serata in cui il tecnicole 200in nerazzurroNella serata del martedìcon una vittoria le sue 200all’, traguardoto nel migliore dei modi. La vittoria arrivata contro gli olandesi delè la ciliegina sulla torta in un percorso fin qui degno di nota ma lo è anche per il percorso di un tecnico che negli anni è cresciuto molto e con lui anche la squadra. Ihanno elogiato conla partita preparata da.GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Aveva chiesto ai suoi una partenza a razzo: accontentato.centrati senza affanno e gestione perfetta delle energie in vista di Bergamo».TUTTOSPORT 6,5 – «I due gol in avvio di ogni frazione facilitano la serata e gli permettono di gestire le energie di tutti.