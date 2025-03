Pagelle Inter-Feyenoord 2-1 voti e tabellino | Inzaghi ai quarti c’è il Bayern Monaco

Leggi su Sportface.it

E’ sfida al Bayerper l’, che batte ilanche al ritorno staccando il pass per idi finale della Champions League. Dopo il morbido impegno contro gli olandesi, apparsi mai all’altezza, adesso il livello si alza prepotentemente nel prossimo turno, perché la sfida sarà quella contro la devastane corazzata bavarese, che ha dato una prova di forza niente male contro il Bayer Leverkusen. Stasera al Meazza i gol decisivi di Thuram e Calhanoglu (su rigore), di Moder sempre dal dischetto il momentaneo pareggio.L’parte forte e chiama a dueventi goffi quanto efficaci Wellenreuther, che però deve capitolare già al minuto otto, quando Thuram con un grande assolo trova poi il tiro all’angolino meraviglioso e sblocca tutto in favore dei nerazzurri. L’può persino raddoppiare poco dopo, ma Taremi, che pure era stato bravo nel liberarsi al tiro, manda addosso al portiere quello che era un chiaro rigore in movimento.