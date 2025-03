Juventusnews24.com - Pagelle Cagliari Juve Primavera: Amaradio predica nel deserto. Delude Vacca, dubbi su Martinez

di Enrico Pecci: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale di Coppa Italia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la semifinale di Coppa Italia.Zelezny 6 – Può fare poco in entrambi i gol, il rigore di Bolzan è perfetto. Salva comunque i suoi con due buoni interventi.Savio 5,5 – È uno dei migliori nel primo tempo, ma ad inizio ripresa si fa saltare troppo facilmente da Vinciguerra in occasione dell’1-0. Poi cala progressivamente.5,5 – Nel primo tempo compie la solita prestazione di grande affidabilità e solidità. Rimangono isul rosso in occasione del rigore assegnato al, ma la sua espulsione condanna i bianconeri.Verde 6 – È il migliore del reparto arretrato fino al momento della sostituzione.