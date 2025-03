Abruzzo24ore.tv - Padre e figlio minorenne fermati: droga nascosta in auto e a casa

Chieti - Durante controlli tra Ortona e Francavilla al Mare, la Guardia di Finanza ha sequestrato hashish, marijuana e cocaina, denunciandoper detenzione ai fini di spaccio. Nel corso di operazioni straordinarie effettuate tra gennaio e febbraio nelle zone di Ortona e Francavilla al Mare, la Guardia di Finanza di Chieti ha intensificato i controlli per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Le attività si sono concentrate in aree frequentate da giovani e nei pressi di istituti scolastici, specialmente durante il periodo del Carnevale. In totale, sono stati sequestrati 170 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina. Durante uno di questi interventi, le Fiamme Gialle hanno fermato un veicolo con a bordo un uomo e suo