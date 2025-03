Terzotemponapoli.com - Padovano: “Sono sicuro che Antonio proverà a vincerle tutte”

Michele, ex attaccante, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. L’ex calciatore ha parlato diConte e del momento della squadra azzurra. Di seguito quanto da lui dichiarato alla radio partenopea.su Conte e la squadra azzurraCosì l’ex attaccante: “Conte ha sempre le parole giuste, mi è piaciuto quando ha detto: ‘siamo consapevoli del nostro cammino e spetta a noi disegnare il nostro futuro’.chea cominciare dalla sfida di Venezia, a cui servono i punti per la salvezza. Il Napoli però deve fare il Napoli, con il rientro di Anguissa e Neres avrà anche più soluzioni e più frecce al suo arco. Conte è riuscito a cambiare il sistema di gioco più volte ed ha fatto di necessità virtù. Raspadori gli tornerà utile, tutto sta funzionando per il verso migliore.