Padovan catastrofista | Scudetto? Non punto più sull’Inter Non mi convince…

A dieci partita dalla fine del campionato Giancarloemette la sua personale sentenza sulla squadra vincitrice dello. Il giornalista spiega perché per lui l’Inter non è più la favorita.CORSA A TRE – Giancarlo, all’indomani dell’importante traguardo raggiunto in Champions League dall’Inter, si pronuncia su Sky Sport sulla corsa allo: «Ci voleva della fantasia per inserire la Juventus in questa corsa. Secondo me, al di là di com’è andata contro l’Atalanta, non ce l’avrebbe potuta fare. Sono lì in tre, io sono sempre stato sostenitore del fatto che l’Inter è la squadra più forte e che avrebbe vinto. Ma nelle ultime settimane, nonostante sia in corsa su tre fronti, la squadra di Simone Inzaghi non mi convince».Inter, Atalanta e Napoli: ecco chi ha le maggiori chance per losecondoDIFFERENZE – Giancarloprosegue spiegando: «Non mi ha convinto nella partita col Monza, mi ha convinto così e così in Champions League.