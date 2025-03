Spettacolo.periodicodaily.com - Ouidoncare, il nuovo singolo e video “Portami A Ballare”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Disponibile dal 7 Marzo il” dei. Si tratta di un brano in bilico tra il sentimento di nostalgia e il desiderio di spensieratezza dell’amore. La danza diventa un simbolo di evasione, di connessione emotiva profonda un modo per sentirsi liberi e connessi con l’altra persona in un momento di pura gioia e complicità.“”: IldeiIl 7 Marzo 2024 segna l’uscita di “”, ildei, disponibile in streaming su tutte le piattaforme musicali. Questo brano si colloca in un delicato equilibrio tra nostalgia e il desiderio di spensieratezza che solo l’amore può portare.Un Inno alla Danza e all’AmoreLa danza, nel contesto di “”, diventa un potente simbolo di evasione e connessione emotiva.