Ottanta. Dieci anni che sconvolsero il mondo

Quello fu un momento unico. Mutui facili, affitti bassi, lavoro a tempo indeterminato, buone scuole, le vacanze, il tennis, le settimane bianche, soldi in tasca, Sex Revolution. Non s’era mai visto niente di simile nella storia del”. E’ divertente la galoppata con cui Diego Gabutti attraversa gli, i “cheil”. Un viaggio scanzonato e irriverente, con ampie escursioni dal secondo Dopoguerra ai giorni nostri, dal tono sarcastico e caustico, in un libro stracolmo di riferimenti filosofici, letterari, cinematografici e di costume. Il decennio si apre idealmente con la vittoria a sorpresa di Ronald Reagan nelle elezioni americane, preceduta di un anno e mezzo da un episodio analogo: l’ascesa per la prima volta di una donna al governo della Gran Bretagna, Margaret Thatcher, altra protagonista indiscussa del cambio di paradigma.