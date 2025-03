Romadailynews.it - Ostia: presi rapinatori seriali di farmacie, bar e tabacchi, bottino da 20 mila euro

Un trio diprofessionisti è stato arrestato dopo aver messo a segno sei colpi in, bar e tabaccherie a Roma.I criminali, a volte travestiti da imbianchini, armati di pistole e coltelli, hanno rubato oltre 20.000in contanti e più di 6.000di gratta e vinci.Le loro vittime erano anche maltrattate se esitavano ad assecondare le richieste dei malviventi. I tre responsabili, già noti alle autorità per vari reati, sono stati individuati e arrestati dagli agenti del X Distretto Lido di Roma dopo un’indagine durata sette mesi coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma.La custodia cautelare in carcere è stata disposta nei confronti dei criminali.Tre, con il volto travisato da passamontagna o buste della spesa colorate, hanno terrorizzato gestori e addetti alle casse dei negozi, costringendoli a consegnare l’incasso settimanale o svuotare il proprio portafogli.