Ilgiorno.it - Ospedali lecchesi da battaglia, in tre anni più che raddoppiate le aggressioni a medici e infermieri

Leggi su Ilgiorno.it

Lecco, 12 marzo 2025 – Insulti, minacce, ma anchefisiche vere e proprie. Aumenta la violenza nei confronti die operatori sanitari in servizio negli, nei poliambulatori e nei diversi servizi territoriali della della provincia di Lecco. Aggrediti e aggressori Centododici gli episodi segnalati nel 2024, rispetto agli 87 del 2023 e ai 56 del 2022. Ottantaquattro sono stateverbali, 28fisiche. Ad aggredite gli “angeli azzurri” sono stati in 74 casi i pazienti stessi, in 34 i familiari dei pazienti e in 4 estranei. I violenti sono soprattutto persone con disagio psichico, oppure sotto l'effetto di alcol o droga, ma diverse volte sono pazienti e familiari stanchi di aspettare il proprio turno, che pretendono di passare davanti a tutti oppure che non si accettano quando deciso dai professionisti della salute.