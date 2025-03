Ilnapolista.it - Osimhen: «Siamo disperati per aver perso l’accesso ai Mondiali del 2022 agli spareggi»

La Nigeria è partita malissimo nelle qualificazioni ai2026, raccogliendo solamente tre pareggi ed una sconfitta nelle prime gare del girone C di qualificazione.Gli africani hanno sopportato quella che il 26enne una intervista a BBC Sport Africa ha descritto come una «delusione straziante» tre anni fa, quando i rivali del Ghana sono andati aventi nelloo e hanno raggiunto il Qatara loro spese. Victorha fatto capire di essere consapevole che ora servirà una vera scossa: «È il sogno di ogni calciatore giocare aie, data la nostra posizione nel girone, sono ora disperato, come altri giocatori, perché vogliamo arrivare al torneo del 2026. Abbiamo subito una grande delusione nele non pospermettere che accada di nuovo a noi, al Paese ed alla nostra generazione.