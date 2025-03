Juventusnews24.com - Osimhen Juve: Giuntoli gode di ottimi rapporti col nigeriano, ma c’è uno scoglio da superare. Ecco come stanno le cose!

di RedazionentusNews24: Cristianonon ha depennato il nome deldalla lista dei possibili colpi in attacco, ma c’è una difficoltà La strada che porta a Victorsi fa sempre più in salita per quanto riguarda il calciomercato. Ne è sicura l’edizione odierna di Tuttosport, che ha fatto il punto sul borsino dell’attacco futuro dei bianconeri.Esattamentenel caso di Jonathan David, Cristianoha dei buonicon l’entourage dell’attaccante. Tuttavia, c’è unoda: trattare e trovare un accordo con il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha convalidato una clausola solo per l’estero pari a 75 milioni di euro.Leggi suntusnews24.com