Juventusnews24.com - Orsato rivela: «Sono finito sotto scorta dopo una partita. Vi racconto la vita da arbitro di Serie A»

di Redazione JuventusNews24: «una». Le dichiarazioni dell’exdiA ed internazionaleAl Corriere di Verona, l’exDanieleha raccontato la suada direttore di gara inA e non solo. Le dichiarazioni del fischietto che ha arbitrato anche la Juventus nel corso della sua carriera.– «Sicuramente il momento più difficile è stato quando,una, mi è stata assegnata una. Sette giorni di sorveglianza per me e la mia famiglia. Unsa di dover affrontare contestazioni, fa parte del gioco, ma quella volta era diverso: non ero solo io al centro della tempesta, c’erano di mezzo mia moglie e i miei due bambini piccoli. Il calcio dovrebbe essere passione, competizione, ma mai paura.