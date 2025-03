Ilnapolista.it - Orsato: «Dopo una partita, mi è stata assegnata una scorta. Nella tempesta c’erano mia moglie e i miei due bimbi piccoli»

Il Corriere del Veneto intervista Daniele, ex arbitro di Serie A e oggi Commissario dello sviluppo e del talento arbitrale, per parlare di violenza contro arbitri e direttori di gara. L’ultimo caso è avvenuto in Veneto, “dove una giovane arbitra di basket, appena diciottenne, Alice Fornasier, èpesantemente insultata da una spettatrice durante unaa Motta di Livenza“.«Ogni settimana mi capitava di incontrare arbitri che erano stati vittime di giocatori o dirigenti di società che li avevano aggrediti negli spogliatoi o di tifosi che li avevano aspettati fuori dallo stadio».Leggi anche:: «Non odiavo il Var, ma quando ero al monitor me la prendevo con me stesso»: «Nelle categorie inferiori l’ arbitro è un uomo solo»Nelle categorie inferiori ci vuole coraggio a fare l’arbitro?«Nelle categorie inferiori l’ arbitro è un uomo solo e di questo dovrebbero tener conto tutti.