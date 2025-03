Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 12 marzo: giornata impegnativa per il Capricorno, Pesci super emotivi

Ecco l’diFox di mercoledì 122025! Siamo a metà della settimana e l’energia cosmica inizia a cambiare, portando con sé nuove vibrazioni che influenzeranno ogni segno zodiacale in modo diverso. La Luna si sposta in una posizione favorevole per i segni d’Acqua, portando maggiore introspezione e sensibilità, mentre i segni di Fuoco avranno bisogno di tenere sotto controllo l’impulsività. In amore, alcune relazioni si rafforzano mentre altre potrebbero subire piccole scosse. A livello professionale, laoffre opportunità interessanti, ma sarà fondamentale gestire bene le emozioni per non farsi prendere dallo stress.diFox, per mercoledì 122025, segno per segnoVediamo ora nel dettaglio le previsioni per ogni segno.Arietesiete carichi di energia, ma fate attenzione a non sprecarla in discussioni inutili.