Ori And the Blind Forest ed Ori and the Will of the Wisps hanno ottenuto vendite straordinarie, rivela il team

Quando Moon Studios lanciò Ori And thenel 2015, il genere metroidvania era considerato quasi estinto, un genere di nicchia. Tuttavia, grazie a un mix di estetica mozzafiato e gameplay raffinato, il titolo riuscì a conquistare milioni di giocatori, aprendo la strada al suo seguito, Ori and theof the. Oggi, entrambi i giochiraggiunto un traguardo straordinario: 15 milioni di copie vendute, un risultato impressionante per un piccolo studio di circa 100 dipendenti.Screenrant riporta che a dare la notizia è stato Thomas Mahler, designer e director della serie, attraverso un post su X (ex Twitter). Mahler ha sottolineato come il numero non includa i giocatori chefruito dei titoli tramite Xbox Game Pass, il che significa che l’effettivo pubblico di Ori è ancora più vasto.