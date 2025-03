Ilgiorno.it - Ordigno inesploso e reperto archeologico affiorano in stazione a Vanzago

(Milano) – Unbellicoprobabilmente della seconda guerra mondiale è stato ritrovato mercoledì mattina anell'ambito dei lavori di scavo e bonifica nell'area dellaferroviaria collegati al progetto di potenziamento della linee ferroviaria Rho-Parabiago. L'impresa Luigi Notari incaricata della demolizione del locale ferroviario adibito a spogliatoio che si trova nell'ex deposito merci e del parcheggio biciclette coperto, avrebbe trovato l'bellico sepolto sotto due metri di terra. I lavori sono stati immediatamente interrotti, l'area è stata interdetta, l'è stato messo in sicurezza e saranno gli artificieri a definire le prossime operazioni. Martedì pomeriggio, invece, l'impresa ha scoperto un muro interrato quasi sicuramente une come è previsto in questi casi ha informato la Soprintendenza.