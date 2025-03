Ilrestodelcarlino.it - Ora tocca a ponte Portone. Va rialzato e spostato

Ilva, avviato lo studio per spostarlo di circa 50 metri a monte. Proseguono i lavori da parte della struttura commissariale che ha individuato criticità anche sul. C’è già un’idea di progetto che prevede di spostare ila monte, all’altezza del parcheggio nei pressi diZavatti, un lavoro che comporterà un nuovo studio sulla viabilità. Dopo ildegli Angeli dell’8 dicembre 20218, finito nel mirino della magistratura per il mancato rispetto del franco idraulico e il nuovoGaribaldi, per cui proprio ieri erano attese le ultime documentazioni in modo da poter avviare i lavori. "La ditta è già pronta – spiega il vice commissario, ingegner Stefano Babini – si tratta di un’impresa dell’Aquila che eseguirà i lavori che, auspichiamo dovrebbero iniziare entro la fine del mese o al massimo i primi di aprile".