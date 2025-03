Lanazione.it - Opportunità e rischi nell’AI: esperti a confronto

Firenze, 12 marzo 2025- L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo in cui viviamo, ma quali sono i realie leche porta con sé? A questa domanda cercherà di rispondere il convegno "Intelligenza Artificiale trae Tutele", organizzato dal Lions Club Firenze Ponte Vecchio - presieduto da Patrizia Calcinai - in collaborazione con il Centro Studi del Lionismo "Massimo Fabio". L’appuntamento è per sabato 15 marzo alle 10, nella Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate. L’evento sarà moderato dalla giornalista Patrizia Lucignani e vedrà la partecipazione di diversiche analizzeranno l’IA da una prospettiva multidisciplinare, toccando aspetti tecnologici, giuridici ed etici. “L’Intelligenza Artificiale è ormai parte integrante di molti ambiti – spiega Patrizia Calcinai -, dalla medicina alla finanza, dalla ricerca scientifica alla pubblica amministrazione, fino al giornalismo e alla robotica.