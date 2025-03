Ilrestodelcarlino.it - Opere compensative. Pressing all’unanimità: "Chi deve farle si muova"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Leservono alla città. Vanno fatte". Su questo è d’accordo l’intero consiglio comunale. Ieri l’assise ha votatouna risoluzione che impegna il sindaco Biancani a mobilitarsi con il Ministero dei trasporti per capire il destino, ad oggi “congelato“, di 170milioni di euro di investimenti destinati al nosto territorio e che ancora Società Autostrade non ha messo a terra. Perché? E’ il tarlo che ha mosso Biancani sull’allerta generale. La tempistica prevista da una convenzione firmata tra le parti – Società Autostrade, Regione e Mit – prevedeva l’inizio dei lavori per dicembre 2024. Invece il sindaco si è accorto che Società Autostrade invece di avviare il cantiere previsto e annunciato dai vertici ad aprile 2024, in occasione dell’inaugurazione della circonvallazione di Muraglia, ha smontato il campo base, non ha confermato il bando per aggiudicare il servizio mensa per gli operai e riallocato le maestranze altrove.