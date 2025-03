Anteprima24.it - Open day Unisannio, il Rettore Canfora: “La laurea è maturità e competenza”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Siate cittadini consapevoli per cambiare la società”.Questo il saluto di benvenuto deldell’Università del Sannio Gerardoai circa 1700 studenti che questa mattina hanno visitato le strutture, i laboratori e i servizi dell’Ateneo nel corso dell’day promosso, come ogni anno, per sollecitare una scelta che ilha definito “vincente”, quella della iscrizione all’Università al termine del percorso di studi.Questa mattina a Palazzo San Domenico, sede del Rettorato, si è svolto una delle tappe dell’day, occasione per conoscere i corsi die gli sbocchi professionali che si profilano all’orizzonte ma anche poter parlare con tutor e docenti. Un appuntamento dedicato agli studenti che consente di acquisire elementi di valutazione nella scelta del percorso di studi universitario.