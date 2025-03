Repubblica.it - Onde celebrali e reti sottomarine: 10 startup italiane che sviluppano tecnologie per la difesa

Leggi su Repubblica.it

Per il rapporto Dealroom-Nato nel 2024 in Europa i finanziamenti VC nel segmento DSR hanno raggiunto i massimi storici con 5,2 miliardi di dollari. Ledel settore hanno guidato la crescita. Dai chip fotonici alla crittografica quantistica, passando per la bonifica.